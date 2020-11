El drama de la ex Chiquititas: el marido de Nadia Di Cello fue allanado por narcotráfico

Nadia Di Cello, ex integrante de Chiquititas, está viviendo un verdadero calvario: su marido, Fernando Damián Magliano está siendo investigado por una causa de narcotráfico y venta de estupefacientes.



Según contó Ángel de Brito, el esposo de la actriz estaría involucrado en asuntos ilícitos, motivo por el cual fue allanado en su domicilio: "Hubo un allanamiento hace un tiempo en su domicilio y encontraron ahí cocaína, LSD, nueve planas de marihuana, balanzas, todo el dispositivo para tener la venta de estupefacientes. Secuestraron en el allanamiento en un operativo de la policía bonaerense y federal en Villa Adelina, un Audi, una moto, una computadora", detalló el conductor de LAM sobre la causa que inculpa al marido de Nadia Di Cello.



Fernando Damián Migliano, el marido de la actriz, que está siendo investigado en esta causa, tiene dos hijos junto a Nadia Di Cello, Valentino y Francesca. La pareja se casó en 2019 y en aquel momento la ex Chiquititas había publicado fotos de su casamiento: "Llegó el día. Qué emoción que tengo. Días sin dormir, nervios en la organización para que cada detalle sea único y todo fue una locura pero al fin llegaste. Hoy te miro a los ojos y no sólo me convierto en tu esposa, sino que te voy a entregar mi vida y demostrarte que te elegiría una y mil veces más. Te amo, nos vemos en un ratito para el Civil", escribió ella en ese entonces.



El pasado septiembre Nadia Di Cello. publicó una foto junto a Fernando: "Te amo mucho @fernando_migliano Sos la luz de mis ojos, siempre a tu lado gracias por nuestra familia que es lo más Preciado que tenemos". Esta fue la última foto en la que se los vio juntos en la red social.