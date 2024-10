Las redes sociales se encendieron con rumores que dejaron a los fanáticos de Margarita, el spin-off de Floricienta, en vilo. Aparentemente, la plataforma Max, que produjo y lanzó la serie este año, no estaría dispuesta a continuar con una segunda temporada debido a los altos costos de producción.

Esta noticia no solo cayó como un balde de agua fría sobre los seguidores, sino que también generó dudas sobre el futuro de la producción. Sin embargo, como es habitual en su estilo, Cris Morena, creadora del proyecto, no se da por vencida y ya estaría moviendo los hilos para asegurar la continuación de la historia.

Margarita llegó a las pantallas de Max y Telefe este año, despertando una oleada de nostalgia en los seguidores de Floricienta, la icónica novela juvenil que marcó a toda una generación. Pero esta nueva serie, que contó con la participación de algunos actores originales como Isabel Macedo, Graciela Stéfani y Julia Calvo, no solo apeló a la memoria de los fans más antiguos, sino que también captó la atención de una nueva audiencia gracias a la fresca interpretación de la joven protagonista Mora Bianchi.

Rumores en redes: Max podría dejar de producir a Margarita

El rumor sobre la posible cancelación de la segunda temporada de Margarita comenzó a circular en redes sociales, especialmente en la plataforma X (anteriormente Twitter), donde la cuenta "Lucca Prensa" alertó sobre el posible desenlace. "Lamentablemente, Max habría decidido NO PRODUCIR la segunda temporada de Margarita. La razón principal sería el costo de la misma", aseguraba la publicación, que rápidamente comenzó a ser replicada por los fanáticos.

Ante esta situación, la misma fuente señaló que Cris Morena, fiel a su espíritu emprendedor, ya habría iniciado conversaciones con Disney para que la serie continúe en esa plataforma de cara al 2025.

En una reciente entrevista con Enrique Avogadro, Cris Morena fue consultada sobre el futuro de Margarita. Si bien confirmó que Max aún no le dio luz verde para la segunda temporada, también reveló que ya está trabajando en el guion de la continuación. "A mí, Max no me dio el ok ni nada, pero bueno, si no será Max, será otro. Yo ya estoy escribiendo la segunda temporada. Quiero decir, corro un riesgo económico que nadie lo hace", confesó la productora. "Tengo una fe total porque creo que amerita una segunda temporada. La vamos a dejar a punto caramelo y la gente va a decir: 'O me hacés la segunda temporada o te liquido'. Entonces, ahí vamos con eso", agregó.