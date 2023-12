Cris Morena apostó nuevamente al éxito de Floricienta y presentó "Margarita", la hija de la protagonista que se sumergirá en un cuento de hadas en búsqueda de su identidad. Se trata de un spin-off de 40 capítulos, 40 canciones y coreografías y más de 50 locaciones de grabación en Uruguay. La serie se estrenará a fines de 2024 por HBO Max y CARAS tuvo acceso a los detalles del nuevo proyecto y para conocer el elenco.

Fue durante la pandemia que la empresaria comenzó a desarrollar la idea de un spin-off. Con el deseo de retomar uno de sus mayores éxitos y continuar la historia para los fanáticos, decidió partir del bebé de pocos meses que se plasmó en Floricienta para llevarlo a una nueva ficción. En compañía de su hijo, mientras cumplían la cuarentena, escribió 40 libros por cada uno de los capítulos y las 40 canciones que protagoniza el elenco.

Mora Bianchi, la actriz que interpreta a Margarita

Margarita es la hija de Florencia y Máximo, los reyes del reino de Krikoragán. La joven es la heredera legítima del trono, pero conflictos y rebelión en el reino obliga a sus padres a exiliarla cuando ella era apenas un bebé. Delfina, la villana interpretada por Isabel Macedo, se entera de lo ocurrido y adopta a Daisy, quien tiene un gran parecido a Margarita, para apropiarse de toda la fortuna familiar.

La nueva serie de HBO Max nos muestra a una adolescente huérfana con muchas dudas y pocas respuestas sobre su historia e identidad. Poco a poco, dejándose llevar por la magia y el mundo de hadas que le fascina, llega a una casa en donde logra cumplir sus sueños, pero al mismo tiempo la remueve en sentimientos. Una casa que puede darle pistas de su pasado y que está en posesión de Delfina.

Cris Morena nos cuenta cómo nació Margarita y el proceso de selección del elenco

-¿Qué representa para vos producir Margarita?

-Me encanta, me fascina, es lo mío. Margarita especialmente es algo que apareció en la pandemia. Junto con mi hijo tuvimos Covid y fue un placer poder estar 15 días con el solo. En esos 15 días se me ocurrió una idea y le empecé a contar. A mí cuando me brota tengo que empezar a hacerla, a pesar de que no tengo contrato con nadie. Empiezo las canciones y me arriesgo.

-Leo Calderone es nuevamente el guionista de otro de tus proyectos, ¿Qué tiene él que otros guionistas no?

-Yo cuando tengo que hacer algo que realmente necesito que me explote en el pecho y que quiero con todo mi corazón, si Leo está libre, que no es nada fácil, trabajo con Leo. Me voy a trabajar a mi casa en San Martín de los Andes una semana con él. Después me lo llevo a lugares divinos y los primeros días no pasa nada y de golpe explota todo. Ahí empezamos con todo, trabajo muy cómoda con él. Es un gran guionista.

-¿Hay elementos escenográficos en el set de Margarita que pertenecieron a otras series?

-Ramiro "Toti" Spangenberg (Merlín, El príncipe): Hay una campera de cuero de Thiago Bedoya Agüero.

-Cris Morena: Alguno. Hay una cajita musical, es como una recreación, no es que estaba justamente en el decorado.

-¿Hay guiño a las icónicas flores amarillas de Floricienta?

-Hay guiño, las margaritas son blancas o amarillas. Además a mí me encantan las margaritas. En mi casa de San Martín de los Andes tengo millones de margaritas. Me encanta también ese nombre y por eso es el que tiene la hija de Florencia (Floricienta). Refiere a las margaritas y me fascinan.

-¿Cómo fue el proceso de selección?

-Hicimos muchísimos castings, pero la mayoría de los chicos que elegía HBO Max eran los nuestros. A pesar de que teníamos una castinera que buscaba gente en Miami, México y Colombia, siempre cuando poníamos a 5 chicos decían ´La tercera´ y la tercera venía de Otro Mundo. Para mí era fabuloso porque yo sentía que estábamos bien encaminados y la verdad que no nos equivocamos. Cada personaje de la serie vale muchísimo.

Cris Morena junto a Ramiro "Toti" Spangenberg y Mora Bianchi

Mora Bianchi es la joven de 19 años que le dará vida a Margarita. Se entrenó en Otro Mundo y desde un comienzo, como toda cazatalentos, Cris supo que ella era la indicada. Proviene de una familia de artistas y poco a poco fue desempeñándose en algunos trabajos hasta llegar al radar de la productora.

-¿Qué se siente ser la protagonista de un proyecto de Cris Morena?

-Estoy muy bien acompañada, muy contenida. No hay diferencia con nadie, somos todos muy protagonistas. La diferencia es que mi personaje lleva el nombre de la serie, pero estamos todos en la misma, todos juntos acompañándonos. Estando todos juntos se me hace mucho más fácil.

Por su parte, Ramiro "Toti" Spangenberg interpreta a Merlín, el príncipe de Krikoragán e hijo del rey que derrocó a Máximo, el padre de Margarita. Merlín se escapa del reino en búsqueda de la protagonista, la verdadera heredera del trono, y sin buscarlo se enamora perdidamente de ella. "Es una persona noble que busca la justicia. Está en la búsqueda de justicia por algo que su padre comete", describió Ramiro a su personaje.

-¿Cómo se construyó la conexión de ustedes dos en la pantalla?

-Mora Bianchi: Con el taller de Otro Mundo. Duró un año. Fuimos los que más tiempo pasaban juntos, por las coreografías éramos pareja, en las canciones -los personajes- cantan juntos y en las escenas ensayaban juntos.

-Cris Morena: Por suerte teníamos 40 libros escritos y las 40 canciones, por ende las coreografías también. Casi todos los libros tienen coreografías y tienen música. Nosotros, cuando hacemos entrenamiento, empezamos con una cantidad más grande de gente porque no estamos tan seguros de haber acertado con todas las personas que queremos, entonces te vas dando cuenta a quién le queda mejor un personaje que otro. Con Mora nunca dudé, pero tampoco se lo dije. Ella no supo que era Margarita hasta un mes antes.

Set Visit a los estudios de "Margarita" en Uruguay

Este no sería el debut de Morena en una plataforma de streaming, ya que realizó otros proyectos en HBO Max en los últimos años, pero sí es la primera vez que la continuación de una serie exitosa transmitida por TV abierta llega a la digitalización de las series y películas. El nombre del spin-off tiene una clara relación con la telenovela y refleja ese mundo mágico y de fantasía que Cris se encargó de materializar para todos sus fanáticos a lo largo de los años.

"Hangar Soho", una de las locaciones principales de "Margarita"

El elenco principal de "Margarita"

"Margarita" cuenta con un elenco de jóvenes profesionales, la mayoría integrantes de la escuela que dirige la empresaria Otro Mundo, que se instalaron más de 4 meses en Montevideo, Uruguay, para llevar el proyecto a las pantallas. "Margarita es un cuento de hadas moderno que llega para demostrar que los sueños se cumplen, solo si volvemos a creer", expresó Cris Morena en diálogo con CARAS.