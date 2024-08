Cuándo y dónde se podrá ver Margarita, la serie secuela de Floricienta

Creada por Cris Morena, Floricienta fue lanzada en 2004. En dos temporadas, la ficción logró ganarse el cariño del público, convirtiéndose en un éxito vigente hasta el momento. A 20 años de su estreno, la productora y directora vuelva a recrear el mundo mágico de este personaje para continuar con su historia familiar. Margarita narra la vida de una adolescente que, lejos de su familia, deberá descubrir cuestiones de su vida que tiene olvidados.

De qué trata Margarita, la serie

En 2005, la historia de Floricienta culminó con un final feliz para la protagonista, quien encontró el amor en su familia: su esposo Máximo, sus hijos trillizos y sus amigos. Sin embargo, esa calma y felicidad no duró mucho tiempo. Margarita llega a la pantalla para desentrañar la historia de su familia.

La trata inicia tiempo después de aquel final feliz; Floricienta y Máximo no forman parte de la vida de sus tres hijos y entre los hermanos no se conocen, debido al exilio que debieron tener desde muy pequeños ante una amenaza hacia la familia, por ser importantes miembros del Reino de Krikoragán. Margarita creció como huérfana y no sabe nada de su historia familiar, lo que la hará recorrer un camino en búsqueda de a verdad, frente al gran engaño que creó Delfina para heredar su fortuna.

Cuándo y donde ver Margarita

Desde comienzos del 2024 comenzó a filmarse la serie, con locaciones en la Argentina y Uruguay. Su esperado estreno será el próximo 2 de septiembre por la pantalla de Max, plataforma en la que también se puede ver Floricienta.

Por el momento, se indica que la serie cuenta con una sola temporada con un total de 40 capítulos de 40 minutos de duración cada uno, aproximadamente. Se desconoce si los capítulos serán subidos a la plataforma todos juntos o habrá un estreno semanal.