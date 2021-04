La reacción de Morena Rial con Romina Pereiro en el día de su aniversario con Jorge Rial

Morena Rial volvió a Buenos Aires después de instalarse de manera definitiva en Córdoba.

La hija de Jorge Rial se reencontró con su familia y compartió algunas postales de los paseos que hizo junto a Rocío, su hermana menor.

Pero un gesto 2.0 encendió las alertas sobre el actual vínculo que mantiene con Romina Pereiro, esposa de Rial. Durante esta semana, la nutricionista celebró el primer aniversario de casados con el periodista y ambos compartieron tiernos mensajes en sus redes sociales.

"2 años “Las cosas mágicas suceden cuando sales de tu zona de confort”. Te amo", escribió Romina en su Instagram donde compartió un emotivo video de ese mágico día.

Lo cierto que fue en ese post donde tanto Jorge como su hija Rocío dieron likes a la publicación, dejando en evidencia a Morena Rial quien no hizo lo mismo.

Luego, el conductor de TV Nostra compartió otra postal en la que se ve a su hija menor junto a Violeta, una de las niñas de Pereiro, y su nieto Francesco Benicio paseando por las calles porteñas, pero sin la presencia de Morena.

El origen de la pelea entre Morena Rial y Romina Pereiro

A pesar de que las aguas están calmas, durante el año pasado Morena Rial y Romina Pereiro protagonizaron un pequeño escándalo.

"Mi papá cambió mucho desde que empezó a salir con Romina. Dice que su prioridad somos Rocío, Fran y yo, y siempre la pone a ella y a sus hijas antes que a nosotras, que bien o mal siempre lo bancamos en todo. No es lindo el recibir rechazo de tu propia familia, y mucho menos que gente tenga dos caras, porque para las redes es una y para la vida otra”, dijo meses atrás Morena en Ciudad.com.

Sobre esta polémica, la esposa de Jorge Rial fue contundente y trató de apaciguar la polémica. “No quiero hablar del tema de More Me parece que es un tema de familia, personal, que prefiero no tocar”, disparó.

