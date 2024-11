El look total denim de Zaira Nara que impone tendencia

Zaira Nara vuelve a dar cátedra de estilo con su más reciente apuesta fashion: un look total denim que combina originalidad, comodidad y mucha actitud. La modelo y conductora eligió este outfit para un evento especial, y rápidamente se convirtió en el foco de atención, consolidándose como un referente indiscutido de la moda en la Argentina.

En su cuenta de Instagram, Zaira compartió imágenes de su elección estilística. La prenda estrella del conjunto fue un top strapless confeccionado en jean, que destacó su figura de manera elegante y descontracturada. Este diseño, que deja al descubierto los hombros y la panza, aporta frescura y un toque moderno, ideal para los días cálidos.

Para complementar, la modelo optó por un pantalón patchwork también en denim. Esta pieza, compuesta por parches de distintos tonos de jean, no solo aporta un aire creativo al look, sino que también reinterpreta la tendencia vintage de los años 90 con un giro contemporáneo. Los pantalones de corte recto y holgado son un must en el armario de quienes buscan comodidad sin sacrificar el estilo.

Una apuesta que mezcla lo casual con lo trendy

El look total denim, que ya venía ganando terreno entre las celebridades internacionales, encontró en Zaira Nara una embajadora local perfecta. Este estilo, que consiste en combinar prendas de jean en diferentes tonalidades y cortes, es una tendencia que remite a la nostalgia, pero con toques actuales que lo hacen lucir fresco y versátil.

Zaira completó el outfit con zapatillas blancas de diseño clásico, un acierto que refuerza la estética relajada del conjunto. En cuanto al beauty look, lució su melena suelta y lisa, peinada por Lucas Barbolla, su estilista de confianza. Un maquillaje natural con tonos cálidos resaltó su belleza sin recargar el estilo, confirmando que menos siempre es más.

Denim: un clásico que nunca pasa de moda

El jean es una de esas telas atemporales que siempre encuentra la manera de reinventarse. Desde pantalones básicos hasta conjuntos completos, esta textura se adapta a todas las temporadas y estilos. Lo que Zaira Nara logró con su look es demostrar que el denim no tiene límites y que puede ser tan sofisticado como cualquier otra elección de moda.

Esta tendencia no solo es ideal para eventos casuales, sino que, dependiendo de cómo se combine, puede adaptarse a contextos más formales. Por ejemplo, agregar accesorios llamativos o calzado más elegante puede transformar completamente el outfit.