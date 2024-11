Después de ocho años de amor, y con dos hijos en común, Zaira Nara y Jakob Von Plessen decidieron separar sus caminos. A dos años de su separación, la modelo formó pareja con el polista Facundo Pieres, algo que le costó la amistad con Paula Chaves. Pese a que la modelo aseguró en un principio que seguirían siendo familia pero con otra forma, un like de su exmarido revolucionó las redes sociales.

Jakob von Plessen y Zaira Nara

El picante like

Jakob von Plessen fue descubierto, por Gossipeame, dándole like a una publicación de “Por favor coherencia”, que burlaba el noviazgo de Wanda Nara y L-Gante y la relación de Zaira Nara y Facundo Pieres con la naciente pareja.

El polémico like de Jakob von Plessen

Ese picante like abrió todo tipo de especulaciones, sobre todo cómo quedó la relación con la familia de Zaira. Sin embargo, la modelo aseguró siempre que la relación con Jakob quedó en los mejores términos.

Respuesta de Zaira sobre su relación con Jakob

La menor de las Nara siempre optó por mantener un perfil bajo y alejado de los escándalos mediáticos, a diferencia de Wanda, y aún no se manifestó respecto del polémico gesto del padre de sus hijos.

La modelo sigue disfrutando eventos y el día a día con su actual pareja, Facundo, como se pudo ver en la 13° edición del Prix Baron B - Édition Solidarité.

Zaira Nara y Facundo Pieres en la gala de Barón B

Zaira Nara viviendo su romance con Facundo Pieres

A dos años de anunciar su separación del padre de Malaika y Viggo, Zaira Nara se muestra muy seguido junto a su pareja, Facundo Pieres. Pese a que su actual relación le costó la amistad con su mejor amiga y madre de su ahijada, Paula Chaves, ya que la pareja de Pedro Alfonso había tenido un vínculo con el polista.

“Hoy no hay relación. Me duele y es un tema muy delicado que lo mantengo en la intimidad. Ya hablé mucho de mi parte y ya no tengo nada más que agregar. No quiero hablar más de un tema que me duele mucho y hay cosas que para mí se guardan en la intimidad”, expresó Zaira en el programa de Flor de la V.

Aunque tenían la relación más cercana del mundo del espectáculo, con Paula eligiendo a Zaira como madrina de su hija menor, Filipa, un romance la puso en juego, y las cosas no terminaron bien.

La relación de Wanda Nara y L-Gante

Mientras su excuñado ikea publicaciones irónicas respecto de su naciente vínculo, la conductora y el cantante siguen consolidando su amor.

Después de su viaje a Brasil, Wanda y L-Gante continúan demostrando su amor, y sobre todo la buena relación de la empresaria con la hija del músico, Jamaica.

Sin darle importancia a las críticas, Wanda y L-Gante siguen apostando al amor y viven su nueva relación de la mejor manera, al igual que Zaira Nara disfruta su noviazgo con Facundo Pieres, dejando atrás su historia con Jakob von Plessen.

MVB