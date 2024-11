Zaira Nara es una de las icon argentinas que marca tendencia cada vez que aparece. Aunque prefiere los looks casuales y a veces un poco rockers, elige los brillos y las transparencias para las galas y los eventos más relevantes.

El último miércoles se llevó a cabo la 13° edición del Prix Baron B - Édition Solidarité, el evento solidario que busca visibilizar el trabajo de distintas fundaciones y organizaciones, y Zaira Nara deslumbró con un sensual look junto a su pareja, Facundo Pieres.

Zaira Nara en un naked dress que se robó todas las miradas

Zaira Nara tiene un marcado estilo y sobre todo una sensualidad única. La modelo asistió al evento de Baron B, junto a Facundo Pieres, y se llevó el primer puesto en elegancia y sensualidad.

Combinando glamour, tendencia y sensualidad, lució un vestido largo en color dorado con transparencias. La deslumbrante prenda tenía un tajo debajo de la rodilla, que aportaba un toque sexy sin ser vulgar. Con un pequeño volado negro en el escote, la modelo eligio ropa interior y sandalias en el mismo color para completar el outfit.

Sumó ondas rotas en el cabello para dejar que el protagonista fuera el brillante vestido, y destacó sus ojos con un delineado negro en punta, aplicando un labial rosa nude en los labios. Además, utilizó accesorios dorados con un clutch del mismo color.

La relación de Zaira y Facundo

Un año después de su separación de Jakob von Plessen, Zaira Naira inició una relación con Facundo Pieres, polista y ex pareja de su mejor amiga, Paula Chaves.

Pese a que el capítulo con su ex estaba cerrado, su vínculo con el polista molestó mucho a Paula, por lo que la amistad tan cercana que ambas tenían, se rompió.

De hecho, Zaira señaló que antes de iniciar el acercamiento con Pieres, le consultó a la pareja de Pedro Alfonso si había inconvenientes, y aunque la modelo le aseguró que no, terminó por demostrar que sí. “Hoy no hay relación. Me duele y es un tema muy delicado que lo mantengo en la intimidad”, expresó la menor de las Nara.

Zaira y Facundo en la gala de Baron B

Sin embargo, Zaira y Facundo le dieron luz verde al amor y terminaron por blanquear su romance, pese a que la conductora no recuerda la fecha oficial. “No soy muy de las fechas”, señaló cuando le preguntaron por el día en que se puso de novia.

“A mí no me gusta el touch and go. Necesito sentir que da para algo más; sino, prefiero estar sola. Si no me encanta alguien, prefiero quedarme en mi casa con mis hijos comiendo fideos con queso. Por eso era tan importante para mí estar 100% segura, y él me bancó mucho en eso”, expresó en una entrevista con Radio Mitre.

Zaira aseguró que el polista le tuvo “mucha paciencia” y eso fue lo que la conquistó.

MVB