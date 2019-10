El novio de Lizy Tagliani, Leo Alturria, contó qué la conquistó de ella

Hace tan sólo unas semanas atrás Lizy Tagliani presentaba su novio en sociedad en el living de Susana Giménez, y si bien al otro día anunciaron su separación, ésta duró menos de 24 horas y hoy disfrutan de su amor a pleno. De cuerpo trabajado y amante del deporte, Leo Alturria es jugador de rugby y además portero de un edificio y su humildad y belleza conquistaron a la conductora de "El Precio Justo".

"Ponerme de novio con Lizy no fue algo premeditado por la fama, sino que se dio de forma natural. Ella había dicho que yo era un empleado contable de una empresa porque creía que era el administrador de un edificio pero sólo soy el portero", contó Leo.

Oriundo de Embalse de Calamuchita, juega al rugby para Etecuba en un torneo universitario en representación de la Escuela Técnica de Villa Lugano, trabaja como encargado de un edificio de 15 pisos en Palermo, y le brindó una entrevista exclusiva al sitio Ciudad.com

Allí, en su primera producción de fotos como destaca el portal, el joven contó: "No cambió mi vida por ser el novio de Lizy Tagliani y sigo baldeando la vereda a las 7 de la mañana, barriendo las escaleras, encerando los pasillos, limpiando los ascensores y sacando la basura como siempre. Al salir a la calle tan temprano hay poca gente y tampoco es que me reconocen. Después, entreno con los chicos y nos vemos con Lizy".

Sobre su relación el joven afirmó: "Nunca antes me había sentido así de bien y enamorado. Con Lizy me siento cómodo, seguro, estoy verdaderamente sintiendo lo que es dar amor al prójimo. Antes yo era muy cerrado y frío, ahora me estoy soltando un poco más"

Y ante la pregunta sobre ¿qué fue lo que te enamoró de ella? el respondió categóricamente: "La personalidad que tiene, su humildad. Una persona no necesariamente se tiene que enamorar del físico de la otra persona, hay otros factores que hacen al enamoramiento. Ella es muy humana. A ella de mí le encantó todo, mi cuerpo, mi forma de ser, como nos tratamos el uno al otro. Son cosas que nos engancharon. Estamos los dos muy enamorados y la estamos pasando muy bien.