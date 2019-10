Leticia Brédice le pidió disculpas a su novio tras denunciarlo por maltrato

Leticia Brédice estalló en redes sociales con una fuerte acusación. La actriz y actual participante de Bailando denunció a su novio, Federico Parrilla, por maltrato con un duro descargo en Instagram.

"Me ofendés, me decís lo peor siempre. Así no me hablás más. No es elegante. No es pisar la cabeza. Me gritás todo. Me cansaste. Mala leche", escribió Leticia desde su InstaStories. Luego, sumó: "Sé humano, no me entendés. Respetá. Pedís que te busque trabajo. Señor, entienda, respetá. Machista, agredís sin parar. Sos antiguo. El demonio. Vos tenés calle, putas y noche. Respetar. Pendejo con chupines".

Lo cierto es que, tras este duro mensaje, Brédice reculó y pidió disculpas por el mismo medio. “Perdón por generar una noticia solamente por estar enojada con vos”,expresó la rubia y siguió: “Querido mío me disculpo . Sos una persona amada por los míos y por mí. Este no es el medio”.

Ni bien trascendió la noticia sobre la denuncia, en Los ángeles de la mañana hicieron referencia a esta pareja que comenzó en 2015 cuando la actriz participaba del reality Tu cara me suena. "Amigos de la pareja me dicen que tienen una relación de ir y volver, hace más de tres años que salen. Es una relación, no quiero decir tóxica, pero es algo así", dijeron en el programa.