El Polaco abandonó una nota cuando le preguntaron por Silvina Luna

El Polaco y Barby Silenzi serán padres por primera vez juntos y la noticia revolucionó el ambiente.

Aunque inesperado, el cantante y la bailarina confirmaron que este bebé fue deseado y trajo mucha alegría a la pareja. Pero la reacción de las ex del cantante también fueron foco de atención y, después de la tajante respuesta de Valeria Aquino, la mirada se posó en Silvina Luna.

Mientras daba una nota para el ciclo Hay que ver, el cantante intentó eludir la pregunta de rigor y abandonó la nota.

"Yo quería saber si Silvina Luna te escribió para felicitarte",preguntó Barbie Simons. “Me voy a precalentar (para el ensayo del Súper Bailando). Chau. Gracias, viejo. Saludos a todos", dijo el cantante y abandonó la entrevista.

Aunque con muy buen humor, el participante del Bailando se mostró reticente al hablar de su ex, con quien mantuvo un fuerte entredicho hace algunas semanas.

Sin embargo, el cantante aseguró que Luna "No le escribió porque no tiene su teléfono" y confirmó que no la tiene "bloqueada"de sus contactos.

