Paco Amoroso, uno de los artistas más destacados de la escena musical urbana argentina, vivió un momento crítico durante su reciente gira por México. Durante una presentación en Ciudad de México, el cantante sufrió una aparatosa caída desde el escenario que dejó a todos los presentes en shock. El incidente ocurrió el pasado fin de semana, en el marco de una serie de conciertos que el dúo conformado por Paco y Ca7riel está ofreciendo en territorio mexicano.

El accidente tuvo lugar en pleno clímax del show. Paco Amoroso estaba interactuando con el público mientras cantaba uno de los hits del dúo. En el video, que fue compartido por el artista, se lo ve caminando hacia el borde del escenario sin darse cuenta de la distancia, perdiendo el equilibrio y cayendo al vacío.

El impacto fue considerable y generó un impacto inmediato entre los asistentes, quienes observaban con preocupación cómo el cantante era rápidamente asistido por personal de seguridad y producción. Minutos después, Paco fue trasladado detrás de bambalinas para recibir atención médica.

El mensaje de Paco tras el accidente

Horas después del show, Paco Amoroso utilizó su cuenta de Instagram para llevar tranquilidad a sus seguidores. Con una foto en la que se lo ve en silla de ruedas y con bata de hospital, el cantante escribió: “Mi carita antes de que me digan que no me fracturé nada. Gracias Ciudad de México, estuvo increíble”, destacó el cantante, dejando en claro que a pesar de su accidente, la situación no pasó a mayores.

A pesar del accidente, Paco Amoroso y Ca7riel seguirán con la agenda de shows en México. La caída no le provocó lesiones graves, aunque el cantante deberá mantener reposo y cuidarse durante los próximos días hasta alcanzar una recuperación por completo.

El dúo tiene programadas otras presentaciones en México antes de partir rumbo a Europa, donde harán shows en Madrid, Londres, Berlín y Bruselas. La gira “Baño María” de Paco Amoroso y Ca7riel representa un hito importante en su carrera. Con una propuesta que mezcla rap, trap, funk y rock, el dúo ha conquistado un público diverso y ha logrado posicionarse como una de las propuestas más frescas y originales de la escena musical.

Los cantantes vienen de tener una enorme repercusión con su Tiny Desck, donde se convirtieron en los músicos más vistos de este segmento de YouTube en donde los artistas se presentan en una versión acústica y reducida de su repertorio.

