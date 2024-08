Wanda Nara volvió de sus vacaciones por Brasil, Disney y México, que compartió junto a sus hijas Isabella y Francesca Icardi. Apenas aterrizó en el país, los cronistas de LAM e Intrusos la fueron a buscar y la modelo habló de todo.

Wanda Nara hizo su debut como cantante en el show de Paco Amoroso y Catriel

Además de hablar de Mauro Icardi, L-Gante y la China Suárez, Wanda había adelantado que se estaba preparando para realizar algo el fin de semana que nadie se esperaba. En la semana la vimos comenzando las grabaciones del reality que conducirá para Telefé, 'Bake Off Celebrity'.

El debut como cantante de Wanda Nara

A días de su regreso a la Argentina, Wanda Nara debutó como cantante en el escenario del Movistar Arena. La modelo fue una de las invitadas en el show de Paco Amoroso y Catriel.

Aunque Wanda no tiene una canción junto a los cantantes, Paco y Catriel le abrieron las puertas de su show para que ella se luzca con su gran hit.

Horas antes del show, Wanda había subido una pista en sus historias de Instagram. La modelo publicó una foto de sus hijas, Isabella y Francesca, en uno de los palcos del Movistar Arena, dando a entender que claramente había ido a ensayar para su perfomance.

Las hijas de Wanda Nara en el Movistar Arena, horas antes del debut de su mamá como cantante

La empresaria subió al escenario junto a los artistas y cantó por primera vez, adelante de más de 14 mil espectadores, su primera canción 'Bad Bitch'. La modelo se desenvolvió muy bien en el escenario y los fanáticos de Catriel y Paco estaban emocionados por la presencia de Wanda en el show.

Luego de su debut como cantante, Wanda subió un posteo en su cuenta de Instagram posando junto a Catriel y Paco Amoroso. La modelo escribió "No me importa nada, soy Wanda Nara. Movistar Arena", La ex de Icardi hizo lo suyo y brilló arriba del escenario.

Wanda Nara junto a Paco Amoroso y Catriel

Wanda Nara sumó una nueva experiencia en su vida y sus seguidores nuevamente la volvieron a apoyar. Todas las apariciones que hace la modelo son un furor en redes, y esta no es la excepción. En el momento de su aparición, las redes sociales explotaron con todo tipo de comentarios para la cantante.

C.S.