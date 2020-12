¿En crisis con El Polaco? La triste reflexión de Barby Silenzi en medio de los rumores

Desde hace unos días que suena con fuerza una versión de que El Polaco y Barby Silenzi estarían atravesando una fuerte crisis. Tal es as´i que hasta hay quienes marcaron que la pareja dejó de seguirse en las redes e incluso hace un tiempo que no suben fotos juntos.



Si bien por el momento ni Barby Silenzi ni El Polaco salieron a dar declaraciones al respecto, lo cierto es que una llamativa publicación de la bailarina en su cuenta de Instagram encendió las alarmas.









“No reniego de mi naturaleza, no reniego de mis elecciones. De todos modos he sido afortunada. Muchas veces en el dolor se encuentran los placeres más profundos, las verdades más complejas, la felicidad más certera. Tan absurdo y fugaz es nuestro paso por este mundo, que solo me deja tranquila el saber que he sido auténtica, que he logrado ser lo más parecida a mi misma”, reflexionó Barby Silenzi en su cuenta de Instagram.

¿Era un mensaje para El Polaco?