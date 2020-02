VIDEO | La novia de Esteban Lamothe reveló un toc escatológico del actor

Desde que se conocieron hace dos años y unos meses y se enamoraron, Katia Szechtman y Esteban Lamothe se convirtieron en inseparables y hasta tienen ganas de formar una familia, según cuentan sus conocidos. Ambos conviven hace bastante tiempo y este martes él visitó "Corta por Lozano", conducido por Florencia Peña, ya que Verónica Lozano está de vacaciones y vivió un momento muy particular.

En medio de la entrevista la conductora presentó un video en el que la pareja del actor hablaba de los tocs de él y lo incineró: "Ya que lo tienen a Esteban ahí, me gustaría saber por qué tiene un toc con su mochila. No puede salir a ningún lado, ni a dar una vuelta manzana sin su mochila. Y nunca se sabe lo que tiene adentro. No la larga ni para ir al baño. Y hablando de ir al baño, tiene otro TOC, que es que no tira la cadena. De ninguna manera tira la cadena. Si estuvo en el baño, nos enteramos todos", dijo Szechtman sin anestesia.

Sin preocupaciones el actor admitió: "No tiro la cadena porque me olvido. A veces lo descubro yo y la tiro. Pero cuando pasa el tiempo, hay cuestiones que van cambiando, se va entintando todo". Finalmente Estaban explicó qué tiene en la mochila: "Tengo el pasaporte, medicamentos, cosas que no puedo decir, ropa interior, una botella de agua... Si la pierdo, me muero".

