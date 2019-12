FOTOS | Fabiola Yáñez celebró la Navidad por anticipado junto a Piñón Fijo

View this post on Instagram

Ayer compartimos un hermoso día festejando la Navidad con chicas y chicos en la República de los Niños, en La Plata. 🎅 Jugamos, nos divertimos, almorzamos juntos y disfrutamos del show de @nilocosok, el Sapo Pepe y @pinonfijo. Quiero agradecer a todos los que trabajaron para poder regalarles a los niños un día maravilloso; un día donde pudimos verlos alegres, como quiero que estén siempre. 💞 . Agradezco a las personas y empresas que hicieron las donaciones para que podamos realizar este evento: @flechabusoficial, Cámara del Juguete, Cámara Gastronómica de La Plata, @fundacionmaroliook Fundación, @pizzini_argentina, Fundación El Libro, Jana SRL, Antonio Mellino; entre otros.