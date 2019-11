Facundo Ambrosioni, reconciliado con More Rial: habló de la relación con Quique Sánchez

Morena Rial y Facundo Ambrosioni dejaron atrás las diferencias y decidieron darle una nueva oportunidad al amor. La pareja disfruta a full de su la familia que conformaron y de una nueva etapa en su relación.

Antes de este reencuentro, la hija de Jorge Rial mantuvo una breve relación con Enrique Sánchez quien, a pesar de no haber oficializado el romance, la acompañó durante la separación.

Con el tiempo, Ambrosioni se refirió al "amigovio" de su novia y fue contundente. "Ella siempre me dijo que era el amigo, nunca me dijo que estuvo con él. Y si estuvo, no le puedo decir nada porque estábamos separados. Yo estaba haciendo mi vida, ya estaba en otra provincia. Si estuvieron, no le puedo decir nada. Y si estuvo, bueno, no sé por qué no habrá durado… capar no era feliz… Ella me dice que era el amigo y yo le creo a ella", dijo al portal Ciudad.com.

Feliz y enamorado, Facundo también aseguró que tiene deseos de ampliar la familia. "Dijeron que More estaba embarazada de vuelta, pero por ahora. Estamos bien con Francesco, después más adelante puede ser, pero ahora, te digo la verdad, no", cerró.