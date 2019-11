VIDEO | El sentido mensaje que Rial le grabó a Romina Pereiro junto a sus hijas

View this post on Instagram

Feliz de haber elegido una profesión que amo y que me permite estudiar y aprender constantemente. En #obesityweek2019 organizado por @obesitysociety venimos a actualizarnos y a compartir con colegas temas relacionados a la salud basada en la evidencia. Y mañana ,tengo la responsabilidad enorme de presentar acá un póster en representación de todo el equipo de @proyecto_ja . Le vamos a contar al mundo, todo el trabajo que venimos haciendo en los colegios de argentina para prevenir la obesidad infantil y así, sumar un pequeño granito de arena. Esta será una gran semana ❤️