Las palabras de Fede Bal tras el homenaje a Santiago en el Bailando

Luego de que Marcelo Tinelli dedicara el programa del lunes a la memoria de Santiago Bal, quien falleció este lunes a los 83 años, Fede Bal se mostró muy conmovido por el mensaje del conductor y agradeció el apoyo de todos en este duro momento.

"Me pasan muchas cosas en este momento. Mi papá amaba tu programa, lo veía todas las noches. Cuando ganamos en 2015 estaba acá y es una imagen que jamás me voy a olvidar", comenzó Fede. "Él me hubiese dicho que venga. Mi papá, entre otras cosas, me enseñó a ser feliz. Y yo acá soy feliz", continuó no pudiendo contener su emoción.

"Se fue como yo querría irme, con una sonrisa. Mi mamá me pidió que entre a verlo y tenía una sonrisa en la cara", reveló Bal. "Hoy se fue con sus tres hijos abrazados, algo que fue muy difícil en vida. Pusimos Frank Sinatra y bailamos al lado de él. Parecía una fiesta, no un velorio. Cantamos y me contaron anécdotas que me hicieron cagar de risa", continuó Fede.

"Yo venía preparándome para la partida de él hace muchos años. Abrazo a la vida y a la muerte como él me enseñó. Amaba a mi mamá a pesar de haberse mandado todas las cagadas. Y esa mujer hoy, como un soldado, estaba al lado de él. Parecía una fodo de marquesina de temporada. Lleno de actores, artistas, vedettes, baliarinas. Se fue como un grande, ojalá me vaya así el día de mañana", cerró el participante.