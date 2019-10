Fede Bal se niega a bailar sin Lourdes Sánchez, ¿quedarán fuera del Bailando?

Tras su paso por Nueva York, Lourdes Sánchez atraviesa un delicado momento en su salud por el que debe hacer reposo y que le impide cumplir con su compromisos profesionales como su trabajo de panelista en LAM y sus ensayos para el Súper Bailando.

“Lourdes tiene un quiste en el ovario de 5 centímetros, no es grave, no es operable, son quistes que se reabsorben (...) tiene una pérdida que es imposible estar parada”, reveló Yanina Latorre ante las especulaciones sobre la bailarina.

En medio de esto, el equipo de Lourdes está temeroso que la morocha no pueda presentarse en la pista el viernes próximo, donde debe bailar con Fede Bal, su parteneire. Sin embargo, el actor, lejos de mostrarse asustado por su futuro en el Bailando, le brindó todo su apoyo a su compañera y dijo que no querrá un reemplazo.

”Ey Lourdes, te vas a mejorar, y todo va a estar bien, porque yo no quiero reemplazo sabes?. Empezamos juntos y nos vamos juntos Lulú! Fuerza compa que no pasa nada si?”, escribió Fede en Twitter.

Ey @lourdesanchezok te vas a mejorar, y todo va a estar bien, porque yo no quiero reemplazo sabes? Empezamos juntos y nos vamos juntos Lulú! Fuerza compa que no pasa nada si? — Federico Bal (@balfederico) October 16, 2019

Tras recibir el aliento de su compañero, Sánchez se mostró agredecida y le respondió: "¡Si, claro que me voy a poner bien! Y yo no quiero que nadie me reemplace, voy a hacer todo lo que me digan los médicos para volver lo antes posible", aseguró la bailarina.

Sos tan lo mas🤗 si claro que me voy a poner bien! Y yo no quiero que nadie me reemplace, voy a hacer todo lo que le digan los médicos para volver lo antes posible ❤️💪🏼 https://t.co/ekvT7bmcyH — Lourdes Sánchez (@lourdesanchezok) October 16, 2019

Sólo resta por ver si la pareja podrá enfrentarse al desafío del viernes en la pista o si peligrará su continuidad en el certamen.