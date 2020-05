Fede Bal contó que terminó con una parte de su tratamiento y habló de lo que sigue

Luego de ser diagnosticado con cáncer de intestino en marzo pasado, y a pesar de la pandemia y el aislamiento, Fede Bal comenzó una lucha silenciosa y optimista en el Instituto Alexander Fleming en el barrio de Colegiales donde se sometió a rayos y quimioterapia. Acompañado por su novia Sofía Aldrey y por su madre, Carmen Barbieri, quien aún no lo puede ver ya que el actor tiene que tener el menor contacto posible con el exterior debido a que es una personas de riesgo ante el COVID-19.

Hoy Fede, quien brilla en "Late el Viernes" el programa de radio en el que todos los viernes protagonista de 22 a 24, terminó con la sesión de rayos que tan cansado lo dejaba y en comunicación con CARAS Digital contó cómo sigue su tratamiento: "Que ganas de ver a River, de dar abrazos, tengo ganás de muchas cosas, ya terminé una parte del tratamiento y hoy feliz por la radio y tener de invitadas a Lali Espósito y Silvina Escudero, la verdad nos está yendo muy bien y se abren más puertas, no quiero dar más detalles para no quemar", comenzó contando de muy buen humor y con mucha energía.

"Con respecto al tratamiento... ¿Qué te puedo decir? Se terminó una etapa y vamos para arriba, ¡vamos para adelante! Que sé yo, no hay mucha ciencia, hay que poner el corazón y tener mucha, mucha fe, el resto sale solo. Yo tengo mucha fe y sigo todas las indicaciones. Los rayos me debilitaron bastante pero ahora tengo dos meses de descanso pero sigo con la quimio. En dos meses como decía, me haré nuevos estudios y veremos como sigue la cosas... Pero siempre optimista", cerró el diálogo con este portal.