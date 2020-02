Flor Peña habló sobre si tiene ganas de darle un hermanito a Felipe

En un encuentro para la posteridad en donde veneraron la amistad, Florencia Peña y Marley juntaron una vez más a sus hijos, Felipe y Mirko, respectivamente en Pinamar donde protagonizaron la tapa de la última edición de CARAS. Además de hablar de la relación de los chicos y de la educación que tiene planeada para ellos, ambos respondieron sobre si tenían intenciones de darle un hermanito a sus hijos aunque Flor también ya es mamá de Tomás y Juan Otero, frutos de su amor con el músico Mariano Otero.

"Todavía no me decido porque es mucho el trabajo y tengo que ver qué hago. Pronto lo voy a decidir. Sí, la idea es buscar su hermana con la misma donante así son hermanos de sangre. Si la donante lo acepta y salen varios embriones, te dicen el sexo de cada uno y se puede elegir hermano o hermana. “Flor” ya no busca la nena... ¡Ja ja ja!", respondió Marley.

Por su parte Florencia, en cambio, cerró cualquier puerta: "¡No! Ya con la llegada de Felipe cerramos fábrica. Básicamente porque con la vida que llevamos con Ramiro no podríamos tener otro hijo más. Felipe lo ama, es tan fuerte la relación que tiene con el papá que no le gusta compartirlo conmigo. Cuando yo estoy, me dice: ¡No mamá, ándate! “Rama” me dice que no me ponga mal por eso y yo me muero de risa. Me encanta esa relación que tienen solos".