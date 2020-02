Florencia Kirchner reapareció en las redes y le dedicó un mensaje a Cristina

View this post on Instagram

A veces, el amor hacia una otra, no nos hace querer ver que la persona que queremos no está bien, que está enferma, que se desvanece a nuestro lado. Con todo el dolor que eso implica, vos lo asumiste, te pusiste a disposición de mi cuerpo y mi mente. Supiste adaptarte a los tratamientos que necesitaba mi situación de salud. A los altos y bajos físicos, psíquicos y emocionales de mi persona. A este proceso de curación, cuidando vos a mi hija cuando yo no podía, trayéndola por el cielo para que esté conmigo. Yo acá, vos yendo y viniendo con el mundo en los hombros. Acompañar a quienes no estamos bien no es algo sencillo, requiere de consultas médicas, esfuerzo y trae consigo todo un universo de complejidades inimaginables, hasta que mutan a la vida tangible cuando una decide estar en esa, al lado de la enferma. Todo trato se desarrolla con extrema delicadeza, es que cualquier cosa aplasta al que no puede. Están lxs enfermxs, pero también están lxs que quieren acompañar y ahí estás vos, siendo mi madre, toda, demasiada humana. Gracias. Yo, siempre con vos. Feliz cumpleaños mamá! @cristinafkirchner