Murió una actriz de “Sex and the City”

Lynn Cohen, la actriz conocida por interpretar a la ama de llaves y niñera Magda en “Sex and the City falleció el viernes en la ciudad de Nueva York, aunque no dieron detalles de las causas.

La actriz participó de “Nurse Jackie” y “The Marvelous Mrs. Maisel” y en los largometrajes “Across the Universe” y “The Hunger Games”: Catching Fire

En “Sex and the City” de HBO, el personaje de Cohen fue contratado por la abogada Miranda Hobbes, interpretada por Cynthia Nixon.

Otro de sus papeles importantes lo desarrolló bajo la dirección de Steven Spielberg, que la convocó para “Munich”, donde interpretó a la primera ministra israelí Golda Meir. Woody Allen también contó con ella en algunas de sus películas como “Misterioso asesinato en Manhattan” o “Desmontando a Harry”.

También tuvo una carrera muy prolífera en Broadway, lo que le valió las nominaciones a los premios Lucille Lortel y de la Liga de Drama, así como el premio Bowden de los nuevos dramaturgos, el premio Fox Fellow, el premio Lilly y el premio Richard Seff de la Actor’s Equity Association.