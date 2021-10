Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo, separados: revelan nuevos detalles de la ruptura

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo atraviesan una nueva crisis que se confirmó gracias a las señales en redes sociales.

Pero una vez que se instaló el rumor, en Mañanísima confirmaron la distancia entre la hija de Diego Maradona y el ex futbolista. "No es la primera vez que tienen estas idas y vueltas. Lo que cuentan los allegados es que son como muy explosivos, entonces ahí nomas se calientan y se dejan de seguir, después van y vienen”, dijo el periodista Pampito Perelló Aciar.

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo.

Los indicios en sus redes los sacó a la luz Juariu cuando compartió una serie de frases que Gianinna Maradona compartió en Instagram. "Estoy aprendiendo a poner límites y me sale como el or.." fue una de las revelaciones de la empresaria que llamó la atención de Juariu.

Luego, la periodista descubrió que Daniel Osvaldo dejó de seguir a Claudia Villafañe en sus redes. "Pero lo curioso es que los amigos de él dejaron de seguirla y los amigos de ella, dejaron de seguirlo”, aseguró la expanelista de Bendita.

"Dani la seguía a la Claudia, le ponía ‘like’ en todas las fotos, en todas. Él es un ‘likeador’ serial. Este posteo de Claudia de hace dos días no tiene like y ya no se siguen”, agregó.

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo, en crisis.