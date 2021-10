Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo, una vez más, estarían separados

Una vez más, Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo vuelven a estar en el ojo de la tormenta. Ahora, según, Juariu la pareja habría terminado por sus llamativos movimientos en las redes.

“Gianinna empezó a subir historias con frases y ya sabemos que esto viene de la mano de secta o de separación”, comenzó diciendo la periodista.

“Y me dije ‘aquí huelo algo’, pero como no se siguen desde antes es difícil saber. Excelente. Pero lo curioso es que los amigos de él dejaron de seguirla y los amigos de ella, dejaron de seguirlo”, aseguró la expanelista de Bendita.

“Otro dato a tener en cuenta es que Dani la seguía a la Claudia, le ponía ‘like’ en todas las fotos, en todas. Él es un ‘likeador’ serial. Este posteo de Claudia de hace dos días no tiene like y ya no se siguen”, señaló Juariu con las pruebas.

Además, hoy Junto a una extensa reflexión, Gianinna compartió. "Estoy aprendiendo a poner límites y me sale para el or...".

Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona mantienen un romance que ha generado mucho revuelo. Entre sus idas y vueltas en las redes sociales han desconcertado a los seguidores.

En las última horas, fue Juariu, la instagramer que revela los detalles ocultos de las interacciones de los famosos en redes, quien aclaró los tantos

La panelista de Bendita TV respondió algunas consultas a través de su perfil en Instagram y reveló el motivo por el cual Daniel y Gianinna ya no se siguen en redes.

"Juariu... Osvaldo y Gianinna se dejaron de seguir... ¡De nuevo", le escribió un seguidor. En ese momento, la especialista fue clara: "Hace mucho se dejaron de seguir”, reveló

“Es para que no nos demos cuenta cuando se pelean y se bloquean", cerró confirmando los motivos que llevaron a la pareja a tomar esta decisión.