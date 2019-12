El glamoroso retoque de look de Gime Accardi

Gime Accardi (34) compartió en su cuenta oficial de Instagram el retoque en su look que se hizo y estalló las redes con los resultados. Es que la pareja de Nico Vázquez (42) está llevando a cabo ciertos planes en lo laboral y parte de la interpretación del nuevo personaje en Separadas, la nueva ficción del Trece, vino acompañado de un corte de pelo.

"Corte, color y peinado. Margarita hace años me hace el color y me corta el pelo, me hizo todos mis cambios de look y es obsesiva de cuidarme el pelo, para ella es un ARTE. Gracias por tus manos mágicas, amiga", comenzó la diosa en sus redes sociales.

Luego, continuó en los comentarios: "Tengo este corte y color hace 2 meses, sólo que lo retoco una vez por mes, raíces y cortamos las puntas. 3 meses!... pfff como pasa el tiempo mamita...".