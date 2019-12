Graciela Alfano reveló las estrategias de Matías Alé para serle infiel

A 12 años de su separación con Matías Alé, Graciela Alfano reveló cuál fue la técnica del actor para serle infiel. En su despedida de Los ángeles de la mañana, la diosa contó detalles de su relación.

“Durante la relación fue buenísimo, pero en el durante, ¡agarrate porque fue una montaña rusa!”, dijo y contó que descubrió a su ex por una infidelidad cuando pidió sushi por su teléfono.

Al parecer, Alé había agendado a una de sus amantes con el nombre de "sushi" y Grace llamó a tal número donde atendió una voz de mujer. “La otra vio que era Matías y le puso voz de seductora”, dijo la blonda. “No, mirá. Soy Graciela Alfano y quiero pedir un sushi”, disparó y aseguró que la mujer cortó el teléfono de manera abrupta.

"Había un restaurante griego, uno italiano, otro armenio...”, dijo y reveló que le revisó el celular donde encontró más contactos. Lo cierto es que, contrario a una reacción lógica, Alfano se tomó con calma este descubrimiento y no dijo nada. “Nada. Se me fue el hambre”, respondió la actriz, y explicó que “la venganza se come en plato frío”.