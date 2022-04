Graciela Alfano renunció a "Socios del espectáculo" en vivo

Graciela Alfano sorprendió a todos al renunciar en vivo a "Socios del espectáculo". Fiel a su estilo, la panelista interrumpió el programa y confirmó que terminará su participación.

La celebridad detalló que desde el comienzo del ciclo se sintió destratada y por eso prefirió dar un paso al costado.

"Hay momentos en los que hay que tomar decisiones. Uno tiene que entender que yo soy Graciela Alfano, y en este programa me parece, se los digo con onda, no me miraban... estaba pintada. Y me pareció bien blanquearlo", dijo Alfano ante la sorpresa de los conductores, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

" Vas a laburar mejor sin mí", le dijo Pallares. "Cuando alguien no entra en la dinámica de un programa, me parece que lo mejor es exorcizar, y que a cada uno le vaya bien", cerró Graciela, asegurando que se quedará a fin de mes.



CARAS Digital pudo hablar con el manager de la diva quien ratificó que cumplirá contrato hasta fin de mes, pero que solicitó no sea renovado.