Después del comienzo de una nueva edición de Gran Hermano este lunes 2 de diciembre se comenzó a conocer poco a poco de cada uno de los participantes que encabezarán el reality comandado por Santiago del Moro.

Es el caso de Juan Pablo de Vigili que llamó la atención de muchos usuarios, ya que es oriundo de la provincia de Corrientes y lleva una profesión completamente alejada al mundo del espectáculo.

Quién es Juan Pablo de Vigili, el “correntino” de Gran Hermano 2025

Se trata de un joven arquitecto de 38 años que a pesar de haberse formado en el arte de proyectar y crear edificaciones, hoy administra un local gastronómico. En cuanto a su vida personal, admitió que tiene pareja y que la misma le advirtió acerca de su participación en el show "que todo lo ve".

Juan Pablo confesó que a raíz de que su pareja se negó a que él entre a la famosa casa, decidió separarse de ella. Hoy se encuentra soltero y abierto a la posibilidad de encontrar el amor en Gran Hermano. Además de su vida personal, en su presentación, confesó uno de sus mayores sueños a nivel profesional.

Y es que De Vigili sueña con dedicarse a la actuación y lucirse en las tablas. Disfruta de meditar y en un futuro se proyecta llevando una vida de intérprete. “Siempre quise ser actor. Mi viejo me dijo que era un hobbie, que no me podía dedicar a eso. Entonces es como que crecí con eso. Me fui creyendo que yo tenía que ser un empresario. Yo solo entiendo el por qué estoy acá. Sé que este es mi momento”, señaló esperanzado el concursante correntino.

Además, en este adelanto previo a su ingreso a la casa también habló de las futuras actitudes que podrá tener en la convivencia con sus pares. Entre las características que lo definen optó por autodenominarse competitivo y advertir sobre sus puntos débiles. “Me considero un emprendedor nato. Me gusta competir porque si me quedo me comen. Soy buena onda siempre, si no es porque vos me mostraste una cara que no me gustó. Ahí por ahí sacan mi lado no tan bueno”, soltó el correntino como puntapié a su desempeño en Gran Hermano.

A pesar de que pocas horas han pasado aún desde el ingreso de Juan Pablo de Vigili a la casa de Telefe, ya se ganó sus primeros fanáticos. Estos últimos a menos de 24 horas ya manifestaron su adhesión al participante oriundo de la provincia norteña en redes sociales.

