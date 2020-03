Grego Rossello atacó a Boca y los hinchas le dieron donde más le duele

View this post on Instagram

La estoy rompiendo en twitter... 🤦🏻‍♂️ #MeReCabio #MeBailaronSabroso #FelicitacionesBosteros #AguanteRiver #Felices15Meses #IgualNoMeVuelvoAHacerElGuapoNuncaMas #LloreTodaLaTardeOndaElimineTwitter #MiHermanitoMeFelicitoPorSerTT #LeDijeJaimitoMeEstanBardeandoNoEstaCopado #NoTengoNadaContraGimnasiaQueQuedeClaroDeHechoNoViElPartido #EstabaViendoElPartidoQueNosAfanaronANosotros