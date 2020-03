La contundente decisión que tomó Pampita tras el escándalo con su ex niñera

Meses atrás, Pampita Ardohain quedaba en el centro de la polémica por una denuncia por "hostigamiento y maltrato psicológico" que Viviana Benítez -su ex niñera- realizó contra ella. Ahora, la top se refirió al tema y contó la contundente decisión que tomó al respecto.

"Si uno tiene la conciencia muy tranquila no hay extorsión posible.Yo me relaciono como en todos los ámbitos de mi vida, toda la gente que está a mi alrededor es inevitable que yo les tenga afecto, que seamos familia. Toda la gente que trabaja conmigo la quiero mucho, el lado humano me importa mucho, es una idea y vuelta. Yo sigo confiando, sigo pensando que la gente es buena, sigo dando mi versión. Uno no puede andar por la vida pensando mejor me pongo un caparazón", sostuvo la top en diálogo con "Hay que Ver".

Frente a sus dichos, Fernanda Iglesias hizo hincapié en el cambio que hizo Pampa a la hora de volver a contratar a alguien para que cuide a sus niños. La mujer de Roberto García Moritán optó por elegir un hombre. Entre risas, explicó: "Sí, en el verano. Es que tenía cinco varones en casa, mis tres hijos, mi sobrino y el hijo de Robert. Así que es mucho mejor alguien que juegue el fútbol, que se meta a la pileta y que juegue a la play, era perfecto", se justificó.