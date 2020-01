Guido Sardelli habló por primera vez de su romance con Prandi

Después de una tormentosa separación, Julieta Prandi le dio una nueva oportunidad al amor.

La modelo y actriz está en pareja con Guido Sardelli, de 31 años, que integra la banda Airbag.

A pesar del hermetismo, el músico se animó a hacer oficial su romance en una conferencia de prensa. "A mí me resulta muy extraño que me pregunten esto, porque yo no estoy acostumbrado a hablar de estas cosas", dijo y agregó: "No sé, lo tomé como una decisión en privado. Vamos a decir eso, porque si no tengo que dar explicaciones. Tenemos una relación, estamos bien, pero más que eso no puedo aportar a la causa".

Prandi, por su parte, se refirió a este romance y se animó a dar detalles. “Es una excelente persona, que conocí hace poco y con quién todavía nos estamos conociendo… No puedo meterle más calificativos a la relación”, dijo en Gente.