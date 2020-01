Jazmín, la hija de Osvaldo Laport, admitió que se enamoraría de una mujer

Hija de Osvaldo Laport y Viviana Saez, Jazmín Laport (24) desde hace unos años viene pisando fuerte en los escenarios y hoy forma parte del elenco de de "Burlesque Baires Show" obra donde canta, baila y actúa junto a su mamá y es dirigida por su papá. En una entrevista con el sitio ciudad.com, la joven actriz habló de sus pasiones y se refirió a su búsqueda del amor.

"Me separé hace dos meses, pero fue una relación corta. Se terminó porque no coincidimos, porque admito que cuando una está en el medio y el otro es completamente ajeno, hay gajes del oficio que no entiende, como celos. Y no tengo ganas de sostenerle los mambos a otros. Suficiente con mis mambos. Y mi primer novio me duró cuatro años y se terminó porque el señor se portó muy mal, hizo todo lo que no tenía que hacer en una relación", comenzó contando sobre si presente amoroso y luego agregó...

"Me parece que estamos evolucionado y es absurdo cerrarse a que a una solo le gusten hombres o mujeres, sino que creo que es más interesante enamorarse de la persona sin importar el género. Estuve solo con hombres, pero porque hasta ahora no me atrajo una mujer. No sé si estar con una mujer es una fantasía o una duda por aclarar, lo que digo es que estoy abierta a que me pasen cosas con mujeres, porque me parece hasta interesante".