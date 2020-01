Nancy Duré rompió su relación tras enterarse de una infidelidad

Tras el escándalo de Miriam Lanzoni y Christian Halbinger, la periodista Nancy Duré anunció su separación por una infidelidad.

La morocha estaba en pareja Juan Abraham, actual panelista de Nosotros a la mañana, pero se separó porque él le confesó que le fue infiel.

“Él vino a casa y me contó que me había engañado. Yo no descubrí nada. Me contó porque la chica en cuestión me lo iba a decir. No me interesa saber quién es. Que haga su vida, es libre”, contó ella en Siempre Show de Ciudad Magazine.

“Juan tendrá sus motivos, sus justificaciones... Que esté arrepentido, que llore, que diga que no lo quiso hacer y que no me quiso dañar son todas cuestiones de manual. Me da pena porque sé la mujer que se perdió. A mí me mintió, así que no le creo más nada", concluyó sin dar lugar a una reconciliación.

Abraham, por su parte, hizo su descargo. "Lo que me pone peor es que le fallé a ella y su familia. No tuve ninguna relación paralela pero me mandé una cagada cuando atravesamos una crisis", justificó. "Después preferí contárselo yo en vez de que se lo cuente otra persona", siguió.