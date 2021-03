El conmovedor mensaje de Isha Escribano, la mujer trans que recibió su DNI rectificado

En el Día Internacional de la Mujer, la periodista Isha Escribano se manifestó en redes con un cálido: "Estoy muy feliz de poder celebrar un día tan fundamental, el Día de la Mujer y poder enviar todo mi amor y decirte feliz día en tu día y desearte lo mejor que puedan florecer todas tus virtudes, tus talentos, tus cualidades y que se lo regales al mundo".

Isha recibió su DNI rectificado con el número 9000 y fue el primero que entregó la gestión del presidente Alberto Fernández. Orgullosa asistió a la Casa de Gobierno, hace poco más de un año.

Argentina fue uno de los primeros países del mundo en sancionar la ley de identidad de género, en el año 2012, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que incluyó, además del cambio de documentos, la adecuación médica necesaria, incluida en los programas médicos.

Para la OMS hasta hace muy pocos años, ser trans era una enfermedad y aún hoy existen nueve países en los que ser trans se castiga con la pena de muerte.

Isha, de 50 años, es médica psicoterapeuta, cantante, compositora, instructora del arte de vivir, escritora, periodista, y dedica gran parte de su vida a la meditación y a dejar mensajes de paz.

Eligió su nombre "Isha" que significa "el ser" en sánscrito, nuestra esencia y en hebreo significa mujer, nuestra esencia que no cambia, nuestro ser que en este mundo se regocija y ama manifestarse como mujer.

Desde que era muy chiquita, cerca de los 3 años ya se autopercibía como mujer. Tiene más de 35 años de psicoterapia y más de 20 años de un profundo camino espiritual con meditaciones diarias pero en un momento se dio cuenta que no era feliz y decidió poner en marcha un nuevo rumbo. "Tengo que ser feliz, es mi derecho", se había dicho a sí misma.

A los 24 años comenzó a vestirse de mujer en otros países donde fue viviendo, después de recibirse de médica.

Isha comenzó su transición de género con un tratamiento hormonal el 3 de enero de 2019 y elige contar su historia para que otros no sufran lo que ella sufrió. "Quiero ser luz para otras personas. Todos tenemos derecho a portar una sonrisa", y es así, porque Escribano siempre sonríe, su imagen transmite paz, pureza y alegría.

Su cambio fue tanto interno como externo y llegó hasta sus vínculos: "Me quedé sin el 70% de lo que conformaba mi vínculo primario afectivo. Ya no está más todo el universo que me daba ese amor, pero vino gente nueva".

Isha, convencida y levantando la bandera del feminismo asegura. "Todo, en esta en creación, está en constante transformación y si tienes que renacer, tienes que morir. Hay algo que no existe más y al mismo tiempo nada cambió".

Isha, una luchadora y referente de la mujer empoderada.......y es argentina.