Con una foto mega hot, Ivana Nadal hizo una contundente reflexión

Porque nos preocupamos tanto en criticar al otro por su ropa, cuerpo, voz, forma de hablar, de reír, de estornudar, de caminar, de SER? Liberémonos de los malos pensamientos y la mala energía. Dejemos de lado la envidia y la soberbia. Dejemos entrar la alegría, la admiración, la solidaridad, la sororidad, La Paz, EL AMOR😍 Regalemos sonrisas y mensajes positivos al universo para nosotros y para el resto. Verán como todo cambia y nos comenzarán a ocurrir cosas hermosas🥰✨ Enfoquémonos en ser mejores por nosotros mismos. Basta de comparaciones odiosas y de criticas para nada constructivas. SEAMOS Y DEJEMOS SER 🙏🏻✨