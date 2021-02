Jana Maradona recordó a Diego Maradona con un video en donde imita a Luis Miguel

La muerte de Diego Maradona fue un golpe duro para su familia quienes ahora están lidiando con el dolor de su partida y con las cuestiones legales por su herencia. En este contexto, los recuerdos divertidos con el Diez valen oro y así lo dejó en claro, Jana Maradona, quien compartió un video en donde se divierte junto a su papá.

A través de Instagram Stories, la joven recordó a Diego a dos meses y medio de su muerte con un video inédito, en el que el astro del fútbol intenta entonar “No sé tú” de Luis Miguel.

“Infinitamente enamorada”, escribió Jana junto al clip en donde Maradona aparece sosteniendo una rosa y actuando para la cámara de su hija.



Dalma, Gianinna y Jana: por qué Diego Maradona no las quería ver

Maite Peñoñori reveló por qué Diego Maradona no quería ver a Dalma, Gianinna y Jana, el último tiempo, antes de morir. La panelista de Los Ángeles de la mañana contó que el reconocido deportista decía que sus hijas lo querían internar.

"A mí lo que me cuentan es que las chicas querían internarlo y por eso Diego no quería recibirlas en el último tiempo. Porque todo el tiempo decía ‘estas me quieren internar’".

"Si Diego no quería, no lo podían internar. Tenían que judicializarlo. Del expediente surge que el control estaba puesto en que Diego no consumiera alcohol", finalizó la comunicadora en la emisión de este miércoles.