Jimena Barón reveló por qué se hizo vegetariana y la decisión que tomó para Momo, su hijo

Pese a que solía mostrarse comiendo grandes pedazos de carne a la plancha o en asados familiares, Jimena Barón tomó una drástica decisión en su alimentación y ahora decidió hacerse vegetariana. "Yo soy vegetariana hace dos meses, no vegana", aclaró Jimena en Instagram Stories ante las insesantes consultas de sus fans.

En medio de esta decisión y gran cambio en su alimentación, Barón aclaró que pese a que ella no come alimentos con carne, Morrison, el hijo que tuvo con Daniel Osvaldo no seguirá su dieta: "A Momo le conté y le expliqué mis razones y mis motivos (por los que se hizo vegetariana), pero él sigue comiendo carne", aclaró.

Y luego amplió sobre su cambio: "Me hice vegetariana porque no le encontré sentido a decir ‘ay, el perrito’ y la vaca, no. O sea, te comés un bife pero con el perrito y el gato está todo bien. Me parece que es un tema como cultural, pero que no tiene sentido", cerró.