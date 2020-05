Jorge Lanata relató el momento más duro de su vida: "Casi me cortan una pierna"

En 2015 Jorge Lanata fue sometido a un trasplante de riñón en la Fundación Favaloro y si bien se recuperó favorablemente, con el correr de los años su salud no fue la mejor y enfrentó varios problemas. Hoy, en una nota exclusiva con Angel de Brito para "Los Angeles a la Mañana" el periodista y conductor abrió su corazón y reveló que la única vez que sintió temor por su salud fue cuando le dijeron que quizás había que amputarle una pierna.

"Me estoy cuidando mucho, ya baje de peso bastante y capaz bajo unos kilos más. Cuando estuve internado me visitaron amigos y después volví a casa bastante recuperado. Tengo un sitio acá en casa donde hago rehabilitación. El único momento donde tuve miedo fue cuando antes de el trasplante de riñón", relató Jorge y entonces Angel de Brito le pregunto si se vio muerto alguna vez y el periodista y conductor respondió...

"Muerto, no, nunca me vi o me sentí muerto. Me preocupó cuando me hicieron el trasplante, había una posibilidad de 30 por ciento que tuvieran que cortarme una de las piernas por que la vena que abastece al riñón está en la pierna y si el abastecimiento de esa sangre era muy grande había que cortar. Hice una reunión con todos los médicos, me preguntaron que quería hacer y yo dije que sí, que me hagan el trasplante. Igual yo siempre pienso que mientras no me lobotomicen y me funcione la cabeza voy a estar bien.