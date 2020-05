Marley tomó un drástica decisión que marcará un antes y después en su carrera

Marley fue entrevistado por Gerardo Rozín y Jesica Cirio en La peña de Morfi y allí él habló de su relación con la comida exótica. El conductor aseguró que "por suerte" nunca probó la sopa de murciélago que muchos relacionan con el origen del coronavirus.

"Probé de todo y eso por suerte no. Pero sí nos planteamos entre nosotros que hemos ido a muchos de esos mercados. Nos ha pasado de estar en mercados donde de repente cortaban un animal en el momento y te lo daban de comer. Ahora sentís más el peligro de lo que uno no pensaba que podía llegar a pasar", reflexionó Marley. Y sentenció: "No lo volvería a hacer, no me volvería a meter en un mercado así a comer", generando una gran sorpresa en el público.

Al escuchar esto, Rozín comentó: "Cuando uno se mete en esos sitios no lo hace de irresponsable sino de curioso y respetuoso de la cultura local, pasa que ahora lo que estamos leyendo es que termina siendo un riesgo".

Marley coincidió con la postura del conductor y explicó: "Siempre mi teoría fue que si ellos lo hacen por qué no lo puedo hacer yo, y si es una costumbre del lugar por qué no la puedo repetir. Pero hoy conocés otra realidad y decís 'al final no sabían tanto lo que estaban haciendo'. Estaban haciendo algo sumamente peligroso. Es increíble que ya en 2003 y 2012 cuando hubo otros coronavirus se habían cerrado algunos de esos mercados, y lo raro es que siguen", cerró.