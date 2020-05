Fede Bal opinó de la separación de Laurita Fernández y Nico Cabré

El viernes pasado Fede Bal volvió a la radio en el programa "Late el viernes" por Radio Late 93.1 y habló de todo, incluida la separación de su exnovia, Laurita Fernández, y Nicolás Cabré.

En primer lugar, contradijo a su amiga Lourdes Sánchez, quien no se sorprendió por la ruptura ya que según ella “esta es la época en la que Laurita activa sus bombas”: “Quiero decir una cosa. Yo a Lourdes la adoro, pero no es por eso. No es el momento. Uno se separa y comienzan como las estrategias de 'lo dijo por esto' o 'lo dijo por otro', y la verdad es que uno se separa cuándo puede y de la forma que puede”, comenzó diciendo.

Más tarde opinó sobre la reciente separación de Laurita y Cabré: “Hoy los agarró la cuarentena y lo mejor es que puedan tener una linda vida los dos y, si deciden volver, que sea mágico, y si no, también que sea genial para ellos. Hay que tirar buena onda, más en esta cuarentena que nos golpeó a todos. Yo no creo que sea estrategia en este momento, ni en pedo”.

Este no es el primer gesto de buena onda de Bal con Fernández, días atrás el actor comentó en Twitter ante la posibilidad de que ella forme pareja en el Bailando con Mati Napp, quien fuera el coach de ambos en el certamen donde se enamoraron: “¡Un ritmo libre re estoy! Por los buenos tiempos campeones”, haciendo referencia al triunfo de la pareja en 2015, que también fueron subcampeones en 2017.