Juana Viale, entre lágrimas, se despidió de las mesazas: "No sé qué va a pasar el año que viene"

Juana Viale se despidió una vez más del ciclo que, por la llegada de la pandemia, heredó de su abuela Mirtha Legrand. Con la presencia de cuatro invitados de lujo: Verónica Llinás, Luciano Cáceres, Mariano Caprarola y Nicolás Stupenengo, la nieta de la diva recibió, junto a un ramo de flores, una carta de su hermano Nacho Viale mientras cenaban. Enseguida se emocionó y comenzó a leerla en voz alta, sin poder evitar las lágrimas.

Mientras Juana Viale leía la carta de su hermano Nacho Viale, los invitados se emocionaban con ella. Luciano Cáceres, quien dirige la obra "El ardor", que protagonizará la nieta de Mirtha Legrand durante enero en Uruguay, tomó su mano y la acariciaba con su dedo pulgar. Lejos de preocuparse por el qué dirán o de reflotar viejos rumores de noviazgo.

Juana Viale en el último programa del ciclo de su abuela Mirtha Legrand.

La carta de Nacho Viale

Las palabras del hermano de Juana Viale y la producción fueron muy emotivas. La carta decía lo siguiente: "Juana, hace dos años fuimos en busca de ayuda ante el flagelo que aún hoy sigue. El programa debía seguir, era la voluntad de tu abuela, encontramos tu ayuda y hoy tenemos una conductora en constante evolución y protagonismo. Tu crecimiento nos llena de orgullo y es merecido. Te amamos y donde sea estaremos juntos siempre, Nacho, Diego y todo Story Lab”.

"Épico", dijo Verónica Llinás mientras todos aplaudían y Juana Viale trataba de secar sus lágrimas con sus manos. El resto de los invitados, también con sus ojos colorados, asentían con la cabeza y esperaban ansiosos las palabras de la nieta de Mirtha Legrand.

"Soy una agradecida de la vida", confesó la hermana de Nacho Viale.

Juana Viale agradeció a todos

A quienes primero dio las gracias fue a los invitados que estuvieron a lo largo del ciclo. Luego agradeció a la producción y a todo el equipo que hay detrás de cámara. "Yo caí acá, como dicen, por arte de magia", fue una de sus frases, haciendo referencia al pedido de su abuela para que continúe su legado cuando comenzó la pandemia.

También se mostró muy feliz por haber aceptado semejante desafío: "Soy una agradecida de la vida y termina este ciclo hermoso, que me dio mucho". Por último, levantó la copa y brindó con sus cuatro invitados.

Luciana Cáceres agarró la mano de Juana Viale mientras leía la carta de Nacho Viale.

El discurso de Juana Viale

“Gracias. Yo lo que quiero decir es que uno es un protagonista o un participante más. Sin mis invitados, sin mi producción, sin lo que es Jime cocina, mi equipo de producción, Kary, los técnicos, los cámaras, la gente con más trayectoria que me enseña a hacer esto, yo caí acá como dicen, por arte de magia, yo estoy eternamente agradecida. Respeto a todo el mundo, respeto que vengan acá y puedan decir lo que quieran. Soy una agradecida de la vida y termina este ciclo hermoso, que me dio mucho. No sé qué va a pasar el año que viene, tampoco me interesa, porque el destino me lo va a hacer saber, y solamente palabras de amor y agradecimiento. Brindo por todos mis invitados, siempre. Gracias”.

