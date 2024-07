Julieta Poggio volvió a ser noticia, esta vez por una divertida interacción en las redes sociales con un bombero voluntario de Comodoro Rivadavia.

La joven, que actualmente participa en el programa Nadie Dice Nada, respondió en vivo al audaz intento de conquista de Agustín, un bombero que decidió probar suerte con ella de una manera muy original.

Todo comenzó cuando Agustín, conocido en redes por su físico trabajado y su noble labor como bombero, envió un mensaje a Julieta en las redes. En el mensaje, acompañaba una selfie sin remera que dejaba ver sus marcados músculos y tatuajes con el comentario: “Buen día, ¿a dónde mando CV para Juli Poggio?”, mencionando al programa para asegurarse de que el mensaje llegara a su destinataria.

La respuesta de Julieta no se hizo esperar y se dio en vivo durante el programa. Con su habitual picardía, la modelo y actriz reaccionó al intento de conquista de Agustín, creando un momento divertido y espontáneo en el set. “Estás lindo, amigo”, comentó la actriz e influencer, sin poder contener una sonrisa. La reacción de sus compañeros de programa fue inmediata, y uno de ellos le preguntó: “¿Es un chabón que te gustaría?”. Sin filtro y con un guiño cómplice, Poggio respondió: “Sabés que sí, mandá otra fotito”.

El presente amoroso de Julieta Poggio

La respuesta de Julieta Poggio no solo generó risas, sino también admiración por su capacidad de tomarse las cosas con humor y frescura al hablar de su presente amoroso. Los seguidores de Nadie Dice Nada no tardaron en compartir el clip del momento en redes sociales, llenándolas de comentarios como: “¡Me encantó la reacción de Juli!”, “El bombero se animó y no lo hizo nada mal” y “Julieta siempre tan auténtica, la amo”.

La pregunta que muchos se hacen ahora es si esta interacción quedará en una anécdota divertida o si Agustín se animará a seguir intentando conquistar a Julieta.

