En los últimos días, dos de los ex participantes de Gran hermano 2022 blanquearon su relación, se trata de Nacho Castañares y Coti Romero, pero Juli Poggio decidió no guardarse sus opiniones sobre la nueva pareja.

Julieta Poggio

Tanto Nacho, como Coti, tuvieron otras parejas que formaban parte del certamen, pero las relaciones no duraron mucho tiempo.

La opinión de Julieta Poggio sobre el romance entre Nacho Castañares y Coti Romero

Juli poggio había asegurado hace tan solo unos días que esa relación no iba a suceder y fue mucha la sorpresa al ver como Nacho y Coti confirmaban esa relación.

Coti Romero junto a Nacho Castañares

En el programa de streaming ´Viernes Trece´ le sacaron el tema de Nacho y Coti a Julieta y las respuestas sorprendieron.

“Yo no miento, en ese momento estaba segura”, sentencio la bailarina refiriéndose a la publicación que hizo en Twitter hace algunos días. Luego Ferbo, uno de los conductores, le dice: “¿sos la amiga celosa?”, y Juli le respondió riéndose: “Sí, de Nacho soy re celosa, ahora ya no tanto, pero al principio no le dejaba ni una, se las bochaba a todas”.

Ferbo sigue con el tema y le dice: “pero, hacen linda pareja”, y Juli lo mira para decirle: “basta” mientras se reía.

Julieta Poggio y Nacho Castañares

Más adelante, en el programa, le dieron a Julieta Poggio algunos nombres de participantes que estuvieron en la casa con ella y le iban haciendo preguntas que tenía que responder levantando uno de los nombres.

“¿A quién le presentarías a una amiga?”, la respuesta de Juli fue rápida, levantando el cartel que decía ‘Nacho Castañares’. La siguiente pregunta género polémica: “¿A quién no le copiarías el look?”, Juli levanto muy segura el papel que decía ‘Coti Romero’.

Coti Romero

Al parecer, la relación entre Julieta Poggio y Coti Romero no es la mejor, y la primera no se va a guardar nada. Ahora que es público que su mejor amigo, Nacho Castañares, está saliendo con Coti, veremos que sucede en con la amistad.

L.V