La palabra de Julieta Prandi tras chocar a una moto a la salida de los premios "Carlos"

Este martes a la madrugada tras la entrega de los premios "Carlos", en Villa Carlos Paz, Julieta Prandi se vio involucrada en una accidente vial luego de envestir con su auto a una moto que trasladaba a dos personas.que debieron ser atendidas por personal médico en el lugar. La protagonista de "Atrapados en el Museo", conducía sola por la intersección de Alberdi y Avenida San Martín cuando chocó contra una moto. La policía cordobesa se hizo presente en el lugar y llevó a Prandi a la comisaría para que prestara declaración. De acuerdo con la información que recoge el sitio Teleshow, el choque habría sido leve y se produjo por el roce del auto de la modelo contra la motocicleta.

Horas más tarde, la propia actriz habló de lo sucedido: "No los vi lastimados. Me dispuse a seguir con el protocolo que es ir a la comisaría y al hospital y fue lo que hice. Agradezco la preocupación de todos, fue una desgracia con suerte que le puede pasar a cualquiera y esta vez me tocó a mi", declaró ante la prensa.

Luego de prestar declaración y confirmar que los heridos se encontraban fuera de peligro, Julieta continuó con su rutina en la Villa.