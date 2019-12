Julieta Prandi relató la pesadilla que vivió con su ex marido, Claudio Contardi

Sin Lugar a dudas “PH” (Podemos Hablar), el programa de Telefe conducido por Andy Kusnetzoff se transformó en un clásico de todos los sábados para hacer la sobre mesa posterior a la cena familiar y ver un rato de televisión y olvidarse de la obligaciones de la semana. De gran convocatoria siempre, en esta oportunidad los invitados estelares que participan del “Punto de Encuentro” y la posterior cena fueron: Luis Novaresio, Julieta Prandi, el ex futbolista Carlos Mac Allister, Mey Scapola, Andrea Rincón y Brenda Gandini.

Apenas comenzó el programa, Andy llamó al Punto de Encuentro a “Los que supieron alejarse de aquello que les hacía mal" y Julieta Prandi contó que este año tuvo un renacer luego de su divorcio. "Me queda una gran lucha por muchas cosas igual. Me costó años llegar a separarme, lo comuniqué y me costó un año irme de mi casa. Conté cosas que me pasaron y muchos otras no conté que fueron border. Socavaron mi amor propio, mis sentimientos, me derribaron la fe, la confianza, no me quedó otra que agarrar a mis hijos e irme de casa", dijo y luego continuó.

"Me vendieron un Disney, me llenaron los espacios y siempre fui muy ocupada muy independiente y él me comenzó a ayudar y después hizo un control absoluto de mi persona. En 2009 me propuso que venda mi casa para comprarnos algo juntos, le di mi departamento y me estafó. Compró un departamento más grande escrituró a nombre de él y su mamá, mi departamento lo puso a nombre de su hijo y el nuevo como no estaba casada lo puso a su nombre. Eso no lo puedo recuperar. Es un estafador. Siento que todo lo que hizo fue planeado y yo nunca lo vi venir".