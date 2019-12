Pampita, tras la denuncia de la niñera de sus hijos: "Se tiene que conocer la verdad"

Pampita (41) rompió el silencio y decidió manifestarse luego de que Viviana Benitez, ex niñera de los hijos de la reconocida conductora, la denunciara por maltrato psicológico, hostigamiento y presión. Totalmente indignada y sorprendida, la modelo se comunicó con Crónica, programa al que asistió la denunciante junto a su abogado, para contar su versión de los hechos.

"Me sorprende un montón la presencia de Vivi ahí. Lo voy a dejar en manos de abogado. No me quedó otra que comunicarme con ustedes por la cantidad de cosas falsas que se están diciendo. Esto se va a resolver en la justicia como corresponde, nunca tuve problemas con ningún empleado. Imaginate como me llama la atención a mí, una persona que fue una de mis damas de honor, con la que tengo una relación de afecto más que laboral. Le confiaba más que mi vida, mis hijos. Gracias a Dios cuento con muchísimo material del pruebas", expresó la jurado del Super Bailando.

Luego, la pareja de Roberto Gracía Moritán (42) continuó: "No hubo posibilidad de diálogo porque no nos vimos el lunes. Ella toma la decisión de irse, se retira de casa sin despedirse de nadie, ni siquiera de mis hijos. Es una persona que quiero mucho, es parte de la familia, por eso no entiendo su traición y su mentira. Si es por interés económico, le pagaba más de lo que dice la ley. Se tiene que conocer la verdad, no quiero negociar nada con alguien que miente de esta manera, el daño ya está hecho".