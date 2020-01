Julieta Prandi habló de su supuesto romance con Guido Sardelli de Airbag

A comienzos de diciembre surgió un rumor de un romance bomba que tenía como protagonistas a Julieta Prandi (39) y a Guido Sardelli (32), segundo guitarrista y segunda voz de la banda de hard rock argentina, Airbag. La especulación comenzó luego de que ella fuera a ver al grupo a un show al teatro Vorterix y luego de que varios testigos dijeran que los vieron muy juntos en la celebración post recital.

En una oportunidad ella no desmintió el rumor y dio a entender que se estaban conociendo. Pero ayer por la tarde en un móvil que le concedió a "Intrusos en el Espectáculo", la rubia protagonista de "Atrapados en el Museo", la obra que triunfa en Villa Carlos Paz, Córdoba tiró abajo todas las suposiciones aunque hizo silencios que despertaron dudas en el panel de periodistas.

"Con Guido somos muy amigos, eso es todo lo que puedo decir. Somos amigos. Por qué ya que están no van a Punta del Este dónde él está grabando un video con la banda y le hacen estas preguntas a él, yo no tengo más que responder", dijo. Enseguida Adrián Pallares le dijo: "¿Pero ya se conocen sin ropa?" y Julieta decidió no responder y le brindó una sonrisa de par en par a la cámara.

¿En que quedamos Juli? ¿Hay amor o no?