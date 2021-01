Kennys Palacios tras el Coronavirus: "Mi papá murió a los 58 años"

En una charla desgarradora con "Los Angeles a la Mañana" mediante una video llamada, Kennys Palacios, el maquillador de las celebridades como Wanda y Zaira Nara, entre otras figuras, no pudo evitar quebrarse más de una vez al recordar como transitó el Coronavirus y como perdió a su padre por la misma enfermedad y ni siquiera se pudo despedir.

"Yo empecé con mucho dolor corporal, transpiración fría y fiebre entonces hablé con una amiga y me dijo que vaya a la guardia allí me hisoparon y me dio positivo y estuve 10 horas en una cama esperando el traslado a otra clínica", comenzó diciendo y Angel de Brito intervino y le preguntó. ¿Qué pensabas esos días de internación?. "La verdad que todos los días era despertarme con mucho miedo y rogando de que me desaparezca la fiebre. Lo importante me decían los médicos era que la fiebre desaparezca", siguió el maquillador y de ahí en más no se detuvo...

"Todos los días los médicos venían a las 5 de la mañana a revisarme a cambiarme los sueros, yo esto ya lo había vivido hace unos meses con mi papá que falleció por Covid (en ese momento hace un silencio, llora y pide perdón). 58 años tenía mi papá y también fue así, mi hermana lo llevó porque mi papá no podía respirar. No me dejaron ni reconocer el cuerpo ni despedirme fue muy triste.... Es entregar a tu familia a los médicos. No tenés más contacto con tu familia. Yo viví todo eso de nuevo y necesitaba el abrazo de mi mamá de alguien", dijo Kennys casi sin poder hablar...

"Tuve neumonía y estuve asistido los primeros tres días porque fue leve igual estoy con antibióticos por ocho días más y más adelante volverme a hacer los estudios correspondientes a los pulmones. Tuve la compañía de video llamada de mi hermana y mi mamá, nos quedábamos hablando 2 o 3 horas. Es muy feo estar internado sólo sin nadie que te venga a abrazar con el miedo de que te levantes de nuevo con fiebre o capaz no te levantes, es un día a día" y cerró contando como se sentía su madre.

"Mi madre lloraba pero me daba aliento que sea fuerte que mi papá me estaba ayudando, la verdad es que fue una semana que fueron años. Sólo rogaba no tener fiebre. Ahora estoy dado de alta en mi casa y sigo con medicación y tengo agujeritos en los pulmones, tengo que hacer un tratamiento. Por suerte ya está mejor".

Así Wanda Nara contaba lo que le sucedía a su amigo

La noticia de que Kennys había contraído Coronavirus la reveló Wanda mediante sus Instagram Stories: “Acompañando por videocámara a mi amigo que luchó y le ganó al Covid-19. Aislado y con mucho miedo más todo lo que implica estar internado…”, comenzó Wanda junto a una captura donde se lo ve a Kennys recostado en una cama de hospital.

“Pasar las Fiestas y los días encerrado y solo… Habiendo sufrido la pérdida de su papá por esta misma enfermedad”, agregó la rubia dando a conocer el grave momento que atravesó su amigo y en particular esta gran pérdida familiar. Finalmente llevó tranquilidad el día del posteo diciendo: “Kennys ya está bien, pero sigamos cuidándonos porque esta enfermedad no perdona. Te queremos, Kennys”,